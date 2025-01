Quotidiano.net - Tajani in Israele e Cisgiordania per sostenere la fragile tregua e promuovere la pace

"Io domani mattina sarò ine poi sarò a Ramallah, in, perla, per incoraggiare questache è ancora molto, ma poi deve trasformarsi veramente in un momento di. Un cessate il fuoco che sta cominciando ora. Bisogna che tutte le parti facciano il massimo perché possa consolidarsi, che da una prima fase poi si possa passare alla seconda e poi alla terza". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio, a margine di un convegno su don Sturzo a Caltagirone. "L'Italia vuole essere protagonista di questa costruzione dicome lo è stata in passato", ha affermato. "Bisogna capire che il cessate il fuoco, in queste prime fasi, é ancorae bisogna fare il possibile perle parti. A mano a mano che da un lato aumenterà il flusso di ostaggi che tornerà a casa e dall'altro il flusso degli aiuti alimentari ed energetici, dovremo far crescere la fiducia reciproca e la voglia di porre definitivamente fine al conflitto", ha detto"Per questo la mia missione di domani - ha aggiunto - servirà a dare un chiaro segnale che con lae la stabilità dima anche dell'intera regione, finisce l'isolamento".