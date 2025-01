Juventusnews24.com - Vlahovic torna titolare? Resiste il ballottaggio con Nico Gonzalez: chi può giocare dal primo minuto

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24ilcon: chi puòdalnella sfida contro il Milan di oggi pomeriggioLa Juventus è pronta a scendere in campo oggi pomeriggio nella sfida dell’Allianz Stadium contro il Milan, gara valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie A.Possibilein attacco:, che rientra tra i convocati per il match di oggi, dovrebbe almeno inizialmente partire dalla panchina. Al suo posto pronto ancora una voltanel ruolo di punta.QUOTE JUVE MILAN – Il grande classico del calcio italiano, una partita che sia la Juventus sia il Milan hanno il bisogno di vincere per non complicare ulteriormente la rincorsa alla Champions League. La quota OVER 0.5 GOL TOTALI (almeno un gol segnato nella partita) è data a 8.