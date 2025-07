allungare la vita donando

Scoprire il potere del volontariato significa aprire le porte a una vita più lunga e appagante. Donare non solo migliora il nostro benessere emotivo, riduce lo stress e rafforza i legami sociali, ma ha anche effetti positivi sulla durata della vita stessa. Come ci insegna Papa Francesco, la vera gioia nasce dall’altruismo e dal servizio agli altri, un percorso che arricchisce cuore e corpo, allungando di molto il nostro cammino.

Il volontariato allunga la vita perché riduce lo stress, migliora l’umore, promuove uno stile di vita più attivo e favorisce relazioni sociali positive. La gioia che deriva dal donare, come ricorda papa Francesco, nasce dall’uscire da sé stessi e mettersi al servizio degli altri. Questa emozione, legata a momenti specifici e al sentirsi in relazione, influisce anche sul processo di invecchiamento, portando a una vita più lunga e soddisfacente. Donata Di Lorenzo, volontaria Avo, racconta come il contatto con chi soffre regali emozioni di sollievo e gioia che la spingono a continuare. Il volontariato richiede di riconoscere i bisogni altrui e agire con generosità, anche se oggi l’impegno dei giovani è più sporadico e personale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it