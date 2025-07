ravello dipendente albergo violenta turista 15enne scatta il fermo

Una vacanza apparentemente tranquilla a Ravello si è trasformata in un incubo, quando una turista americana di soli 15 anni ha denunciato di aver subito una violenza da parte di un dipendente dell’albergo. La vicenda, che scuote la Costiera Amalfitana, ha portato all’arresto del sospettato, un uomo di 42 anni di origini egiziane. Un episodio che solleva ancora una volta importanti riflessioni sulla sicurezza e il rispetto nelle strutture ricettive.

Una tranquilla vacanza in costiera si è trasformata in dramma a Ravello, dove una turista americana di 15 anni ha denunciato una violenza sessuale subita da un dipendente dell’albergo dove si trovava con i genitori. Il presunto responsabile è un uomo di 42 anni, cittadino egiziano residente in Italia da diversi anni, con un impiego . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it