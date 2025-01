It.insideover.com - La tregua in Palestina salva la FIFA dal dover sanzionare Israele

Leggi su It.insideover.com

Il Medio Oriente tiene il fiato sospeso per la definitiva approvazione dellaa Gaza, mentre sullo sfondo in Ministro della Sicurezza Nazionale israeliano Ben Gvir ha annunciato le sue dimissioni. Il cessate il fuoco non risolverà, ovviamente, la questione israelo-palestinese, ma se non altro porrà fine a oltre un anno di massacro della popolazione . LainladalInsideOver.