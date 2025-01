Quotidiano.net - Incredulità a Gaza: "Mix di euforia e dubbi tra macerie e nostalgia"

Leggi su Quotidiano.net

La firma della tregua ac’è stata. Ma intanto nella Striscia si contano 113 morti dall’annuncio dell’accordo. Durerà? Giovanna Fotia, rappresentante della Ong italiana WeWorld Palestina, è consapevole di quanto sia difficile crederci: "Sono stati commoventi l’e l’entusiasmo dei giorni scorsi, quando continuavano gli attacchi. Soffia la speranza, icorrono alla stessa velocità. Stanchezza, postumi da eccesso di adrenalina. Si prepara un immenso trasloco nella piccola regione costiera implosa sotto 42 milioni di tonnellate di, undici volte la Grande piramide di Giza. A piedi, a dorso d’asino, su macchine di fortuna con la tacca della benzina in riserva. Bisogna andarsene per potere immaginare un ritorno, immersi fino al collo nelle sabbie mobili della". Dove vanno e come si muovono?"Una carovana di disperati cerca la strada verso Nord osando il primo sorriso dopo 15 mesi, anche se le strade non ci sono più.