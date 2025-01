Ilrestodelcarlino.it - Scherma Monti è argento all’interregionale

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il ClubPesaro torna dalla seconda prova interregionale Under 14 di spada e fioretto con una fantastica medaglia d’conquistata da Ludovico, che si è arreso soltanto in finale, con qualche rammarico arbitrale. Lo scorso week-end, comunque, il sodalizio pesarese ha fatto incetta di risultati. Nella categoria Giovanissimi tutti e tre gli atleti pesaresi in gara hanno raggiunto i primi 16 posti della competizione: oltre asul secondo gradino del podio, Mattia Balducci si è piazzato 12esimo mentre Bogdan Iarmoliuk ha concluso al 14esimo posto. Nel settore femminile, invece, categoria Giovanissime Naima Secchiaroli raggiunge la finale a otto dove ottiene un ottimo 8º posto. Nella categoria Ragazze/Allieve di spada Valeria Giovanditto si piazza 55esima seguita da Maira Placido, che chiude in 69esima posizione.