Sport.quotidiano.net - La ricetta di Bongelli: "Maceratese, serve il bis"

Leggi su Sport.quotidiano.net

"Ladeve riproporre anche nel girone di ritorno quella costanza mostrata nella prima parte di stagione". È quanto dice Riccardo, centrocampista del 2006 di Potenza Picena, che lo scorso anno ha giocato nella Primavera della Fermana. "In estate – ricorda – ho iniziato una nuova esperienza in un ambiente che mi ha accolto benissimo. Sono diverse le differenze tra una squadra di settore giovanile e una formazione maggiore. Anche durante la settimana l’attenzione e la concentrazione devono essere massime perché adesso l’obiettivo è la vittoria mentre nei campionati giovanili si guardano altri aspetti". E cosìha assaporato il massimo torneo regionale. "L’Eccellenza– spiega il centrocampista – è un campionato difficile dove tutti possono battere chiunque, non c’è una nettamente favorita ed ecco perché si tratta di un torneo complicato".