Biccy.it - Javier, parole inaspettate sul guru della moda e Lorenzo

Spolverato ieri sera al Grande Fratello ha avuto un confronto a sorpresa con il, che anche in diretta ha ribadito di aver baciato il gieffino. Qualsiasi antagonista diavrebbe approfittato di questo suo momento di difficoltà, maMartinez ha deciso di non farlo. Nella notte Spolverato ha cercato Martinez per provocarlo nuovamente, i due hanno chiacchierato a lungo, si sono stuzzicati, ma tra le tante cose il pallavolista argentino ha espresso la sua solidarietà al coinquilino in merito al faccia a faccia avuto con ilSaro Mattia Taranto.lui è il vero#GrandeFratello pic.twitter.com/GEJBJ0wZKI— gio (@giogio22) January 17, 2025sulla storia del: “Mi sono arrabbiato”.Martinez ha detto chiaramente di non aver apprezzato l’ingresso del: “E pensa che io stasera non ti avrei nemmeno nominato se tu non fossi stato immune.