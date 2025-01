Ilgiorno.it - "Via Cavalcanti, la preghiera abusiva continua"

"Nel magazzino seminterratono a entrare persone. A centinaia, per le preghiere. Il venerdì è il giorno peggiore". Tradotto: in via8, a ridosso di via Ferrante Aporti, la “moschea“ è ancora realtà. A dirlo sono i residenti del condominio, avviliti, "perché abbiamo vinto tutto quello che c’era da vincere a livello legale". L’ultima diffida dall’utilizzare quel magazzino sotto il palazzo come luogo di culto è del 17 dicembre 2021. Sulla lista, anche sanzioni. E pure una condanna per un “cambio di destinazione d’uso“ non consentito. L’ultimo atto risale a febbraio di un anno fa, quando il Comune ha firmato un provvedimento "per la definitiva inibizione dell’uso illegittimo dei locali". Una sorta di “esproprio“. "Era stato anche intimato che la struttura venisse riportata allo stato originario", aggiungono i residenti.