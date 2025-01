Ilfattoquotidiano.it - “Se fai sesso con la tipa e sbagli qualcosa, probabilmente farà un TikTok in cui ti prenderà in giro. Dovremmo parlarci di più”: lo sfogo di Ale Della Giusta

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

A 27 anni per raggiungere certi risultati “bisogna farsi il culo”. Parola di Aleche ha fatto dei social e di YouTube uno strumento serio di lavoro. Scrittura e idee per confezionare le inchieste dalla musica a alla cronaca che siano fruibili dai ragazzi e delle ragazzesua generazione. I risultati? Fatturato da 850mila euro, venti collaboratori regolarmente stipendiati per confezionare almeno due video al mese. E infine il Premio Top Creator agli Webboh Awards. E c’è anche di più. Infatti, come del resto altri suoi colleghi che sono nati dal Web hanno fatto e stanno facendo, anchepartirà in tour a teatro dal 3 maggio per “raccontare le nostre inchieste”. Il segreto del successo? Lo spiega il diretto interessato a Vanity Fair: “La sera segno sull’agenda gli obiettivi del giorno dopo, incluso l’orario in cui andare a dormire, e non sgarro mai“.