Tg24.sky.it - Omicidio Willy Monteiro, chiesto ergastolo per fratelli Bianchi in processo d'appello bis

"Condannare iGabriele e Marcoall'non riconoscendo per loro le attenuanti generiche". È quanto sollecitato dal pg della Corte didi Roma nell'ambito del secondodia carico dei dueaccusati dell'volontario diDuarte ucciso nella notte tra il 5 e il 6 settembre del 2020 a Colleferro, centro in provincia della Capitale. L'bis era stato disposto dalla Cassazione limitatamente al riconoscimento delle attenuanti mentre la responsabilità penale per l'è passata in giudicato. Nel primodi secondo grado – sempre davanti alla Corte d’Assise d’di Roma, ma una sezione diversa – il riconoscimento delle attenuanti aveva abbassato la condanna dall’a 24 anni di carcere. Adesso entrambi rischiano nuovamente il carcere a vita.