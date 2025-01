Anteprima24.it - Manfredi: “La riforma del Tuel è priorità per l’Anci”

Tempo di lettura: 2 minuti“Ladelrappresenta peruna grandee una grandee penso che condividiamo questa posizione con l’Upi con cui ci stiamo muovendo in perfetta sintonia proprio perché le tematiche sono molto collegate per quelle che sono le prerogative dei comuni e delle province. Tutto ciò è molto importante perché noi veniamo da vent’anni di legislazione in questo settore, che spesso si è sovrapposta presentando profili interpretativi non sempre facilmente definibili, anche con buchi. Per questo oggi è più che mai necessario intervenire con un approccio organico che consenta di poter chiarire in maniera definitiva temi che sono legati alle funzioni, alle prerogative e all’organizzazione degli organi”. Lo ha detto il presidente dele sindaco di Napoli Gaetanointervenendo alla Sala della Regina della Camera dei Deputati al convegno ‘Riflessioni sulla revisione della disciplina dei segretari comunali e provinciali in vista delladel’, organizzato dall’Unione nazionale dei segretari comunali e provinciali.