Di Marzio conferma | Garnacho la prima scelta poi svela un altro possibile colpo

Napoli calcio notizie – L’esperto di calciomercato Gianluca Difa il punto in merito all’operazione che porterebbe ad Alejandro, di proprietà del Manchester United.I tifosi, ora, non aspettano: c’è grande curiosità per capire come il Napoli calcio sostituirà Khvicha Kvaratskhelia, per cui si attendono notizie più precise in relazione alla sua partenza per Parigi, dove è pronto ad accoglierlo il Paris Saint Germain. Nelle scorse ore è stata concordata la cifra per il trasferimento, pari a settanta milioni di euro più bonus (clicca qui per gli altri dettagli). Adesso, però, la piazza si attende novità concrete in merito a chi andrà a prendere il posto dell’ex Dinamo Batumi.Laporta ad Alejandro, nome indicato da Antonio Conte che vuole un rinforzo super fin da subito per lasciarsi alle spalle la sua personale delusione per la questione Kvara.