Blue Origin, lancio riuscito per il razzo New Glenn di Jeff Bezos

Al secondo tentativo,ha completato con successo ildel suo New, ilriutilizzabile per trasportare bassi carichi in orbita. Inizialmente prevista per le ore 7 italiane, la missione è partita da Cape Canaveral alle 8.03 con poco più di un’ora di ritardo dopo alcuni stop improvvisi al countdown. Alto 98 metri e con un diametro di circa sette, è il più grande di sempre a viaggiare verso lo spazio. Fallito invece il recupero del booster, staccatosi durante il percorso, che si sarebbe dovuto adagiare su una piattaforma al largo dell’Oceano Atlantico. «Il nostro obiettivo era raggiungere l’orbita in sicurezza», hanno fatto sapere dall’azienda di. «Tutto il resto è un bonus». Congratulazioni anche dal rivale Elon Musk di SpaceX: «Complimenti per aver raggiunto l’orbita al primo tentativo».