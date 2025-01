Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 15-01-2025 ore 10:10

dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con le principaliche arrivano dall’Italia e dal mondo in primo piano il freddo sul l’Italia arriva il gelo al sud allerta gialla oggi per temporali in Sicilia Calabria e Basilicata scuole chiuse per le intense nevicate a Potenza Caserta e nel salernitano neve sul Vesuvio a Napoli sospesi collegamenti con Ischia e Procida voltiamo pagina andiamo in medioriente a Marta chiesto qualche ora in più per rivedere le diverse clausole Mi accordo per il cessate il fuoco a Gaza e rilascio degli Ortaggi prima di presentare la sua risposta finale l’ho riferito la rete televisiva solita all’arabia citando fonti colloquio sarebbero ancora in corso arriva l’influenza il picco ancora non è stato raggiunto ma continua a crescere soprattutto al sud con marche Lazio Abruzzo Campania Puglia e Sicilia caratterizzata dal colore arancione ovvero con un livello di intensità media a cui si aggiunge anche la Provincia autonoma di Bolzano un impennata di contagi spinta anche dalla ripresa dalle scuole dal calo delle temperature il freddo e Pro infettivo la sciarpa sul naso e sulla bocca potrebbe aiutare dicono gli esperti in Corea del Sud presidente deposto Jong chiuchiolo è stato arrestato per il tentativo di colpo di stato del 3 dicembre scorso l’ha confermato l’agenzia anticorruzione poche ore dopo l’eruzione di centinaia di agenti nella sua residenza lo stato di diritto in Corea del sud è completamente crollato commentato une definendo in legale l’arresto Per quanto riguarda lo sport i recuperi della diciannovesima giornata Porta questi risultati Atalanta Juventus 11 Robi fermati in casa Como Milan 1 a due e poi ancora gli altri risultatiLazio 2-0 Lecce Genoa Torino Parma e Verona Udinese porta divisa con 300 Monza finisce KO con il Cagliari Fiorentina Napoli 0 a 3 noi per il momento ci fermiamo qui buon proseguimento in nostra compagnia In collaborazione con Agenzia Italia Stampa