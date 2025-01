Feedpress.me - Treni: tra guasti, ritardi e congestione della rete. Esposto di Fs alla procura di Roma

Oggi un guastolinea a Verona Porta Nuova . Ieri un problema analogo in Toscana sulla tratta ad alta velocità Firenze-, e poi danni da maltempo in Calabria , in particolare nei pressi di Paola , con ripercussioni suinotturni Milano-Siracusa che hanno accumulatofino a 6 ore in entrambe le direzioni. Sabato scorso il nodo di Milano in tilt per un problema a un pantografo che.