Rebus atti aziendali Minardi e Ruggeri critici Spunta un primario in più

Unper ogni punto nascita. Uno a Pesaro e uno a Fano, oltre ovviamente a quello di Urbino. E’ una delle novità contenute negli, che hanno evidentemente voluto accontentare un po’ tutti. "L’ultimo tassello del percorso di riforma del Servizio sanitario regionale è stato portato a compimento con gli, che non venivano redda circa un ventennio". E’ quanto sostenuto ieri in consiglio regionale dall’assessore alla Sanità Filippo Saltamartini. "L’altro ieri – ha ricordato – si è svolta la conferenza dei sindaci dell’Ast di Pesaro Urbino alla quale seguiranno gli incontri di presentazione dell’atto aziendale alle organizzazioni sindacali e per la prima volta alle associazioni dei consumatori. Un confronto a 360 gradi a testimonianza di un percorso di concertazione, trasparenza e democrazia".