Eccoci al 15 gennaio 2025, un altro giorno in cui le stelle sembrano divertirsi a giocare a Risiko con le vostre vite. Ma non temete: sono qui per trasformare il loro disordine cosmico in un oroscopo ironico, provocatorio e, ovviamente, pungente. Siete pronti a scoprire quale sarà la vostra prossima micro-catastrofe quotidiana? Ariete(21 marzo – 19 aprile)Oggi ti senti invincibile, ma il mondo non è pronto per la tua esuberanza. Spoiler: finirai per sbattere contro un muro (letteralmente o metaforicamente). Consiglio tagliente: Non tutto si risolve con la forza bruta. Prova un approccio diverso, tipo il cervello. Toro(20 aprile – 20 maggio)Sei così attaccato alla tua routine che oggi rischi di sembrare un robot con una batteria scarica. Nota ironica: La stabilità è ammirevole, ma ogni tanto un pizzico di spontaneità non ti farà crollare.