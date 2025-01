Lettera43.it - Mediobanca avanti verso la decarbonizzazione: compensate le emissioni di Co2 relative al 2023-2024

Leggi su Lettera43.it

Il Gruppoha compensato le propriedi Co2 residue per l’anno fiscale-24, per un totale di 2.602 tonnellate di C02 eq, in conformità con il proprio impegnolae con i principali standard di rendicontazione della sostenibilità. Questa iniziativa è coerente con gli obiettivi inseriti nel piano strategico-2026 One brand one culture che prevede la compensazione delledi gas serra prodotte direttamente dai propri asset aziendali (Scope 1) così come di quelle indirette derivanti dall’acquisto di energia elettrica e termica (Scope 2), oggi residuale per il privilegiato utilizzo di energie provenienti da fonti rinnovabili.ha partecipato al finanziamento di due parchi eolici in Repubblica Dominicana acquistando crediti di carbonioL’attività di compensazione delleresidue, realizzata in collaborazione con Rete Clima, ente tecnico che accompagna le aziende in percorsi di sostenibilità e di, ha previsto l’acquisto di crediti di carbonio certificati secondo lo standard VCS-Verra afferenti al progetto energetico Larimar wind farm.