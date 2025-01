Superguidatv.it - Endless Love, trame turche: Hakan convince Kemal e Nihan a partire

Nuovi colpi di scena arriveranno nelle prossime puntate. Gli ultimi avvenimenti infatti spingeranno il commissarioa suggerire aSoydere eSezin di lasciare la Turchia. Riuscirà a farli allontanare e metterli così in salvo dalla follia di Emir?Anticipazioniin pericoloIl divorzio da, e il successivo matrimonio della donna con, faranno perdere la testa a Emir Kozcuo?lu. L’uomo sarà disposto a tutto pur di vendicarsi sul suo peggior nemico, e non esiterà a elaborare un piano machiavellico.Dopo aver rapito Zeynep e la piccola Deniz, sarà sul punto di bruciare viva la donna. Il suo piano per attirarenella casa e potersi allontanare con la bambina funzionerà in parte, visto che – mentre Soydere accorrerà a salvare la sorella –si metterà sulle tracce dell’ex marito.