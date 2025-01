Oasport.it - A che ora il biathlon oggi in tv: startlist individuale maschile Ruhpolding, programma, streaming

, mercoledì 15 gennaio, andrà in scena la 20 km(Germania), quinta tappa della Coppa del Mondo di. Sulle nevi teutoniche si sarà seguito all’esperienza in terra tedesca. Dopo essersi messi alle spalle l’appuntamento di Oberhof, gli atleti gareggeranno in un contesto di grande tradizione in questa particolare disciplina.In casa Italia si vorrà voltare pagina dopo quanto accaduto nell’ultimo week end di gare. Risultati al di sotto delle aspettative per la formazione del Bel Paese e ormai consueti problemi nelle serie i tiro al poligono. Vedremo se sulle nevi bavaresi ci sarà un’inversione di tendenza.In questa particolare prova sui quattro poligoni saranno impegnati Lukas Hofer, Didier Bionaz, Elia Zeni, Tommaso Giacomel, Patrick Braunhofer e Daniele Cappellari.