Panorama.it - Parigi: addio all' ultimo ufficio turistico della città

Leggi su Panorama.it

Au revoir, Paris.Adesso è ufficiale.non avrà più unper il turismo. La notizia è arrivata nella giornata di domenica e ha subito dato vita a non poche polemiche. >, ha affermato Corinne Menegaux, direttrice generale del suddetto. Insomma,a dépliant e guide cartacee, ormai fastidiosi orpelli del passato. Le nuove generazioni si spostano sui social e pretendono risposte rapide: "i turisti vogliono informazioni immediate, ora, ovunque si trovino. Il modello precedente non è più efficace", ha sentenziato Menegaux al quotidiano Le Parisien. Tuttavia, in Francia sono in molti a storcere il naso. In primis perché la chiusura arriva in un periodo in cui la Ville Lumière si conferma lapiù visitata al mondo: 50 milioni di persone l'anno, di cui 37 solamente nell'area urbana.