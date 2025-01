Ilgiorno.it - Lonato sul Garda, auto finisce contro un albero e poi fa un frontale: quattro feriti, grave una donna

su(Brescia) – Unincidente stradale si è registrato martedì pomeriggio poco dopo le 14.30 asul, in provincia di Brescia, lungo la strada provinciale 78. Stando ai primi accertamenti, un’mobile è finitaunper poi scontrarsi frontalmente con un’altra vettura.soccorsi sul posto dal 118, intervenuto con ambulanze ed elisoccorso, e poi trasportati in ospedale. Le condizioni più gravi sono quelle di una, età ancora non nota, che nell’impatto ha riportato traumi a volto, bacino e arto inferiore. Con l’elicottero ha raggiunto lo Spedali Civili di Brescia. Viaggiava sull’guidata da un 18enne che ha riportato ferite meno gravi alla testa e alle gambe ed è stato portato alla Poliambulanza di Brescia. Sull’altra vettura viaggiavano una 64enne, conducente dell’, portata in codice giallo all’ospedale di Desenzano come il passeggero, un uomo di 62, ferito a un braccio.