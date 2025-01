.com - Città di Castello (Pg), successo per l’ ‘Edicola alla residenza protetta’

di(Pg) straordinario consenso per il progetto, il primo di questo genere in Italia riservato agli ospiti, anziani e adulti in condizioni di disagio, o di non autosufficienza, e disabilitàLeggere ogni giorno, da quotidiani, riviste e libri, fa bene e aiuta a vivere meglio, ad ogni età.Ildel progetto, il primo di questo genere in Italia riservato agli ospiti, anziani e adulti in condizioni di disagio, o di non autosufficienza, e disabilità dell’Azienda dei servizipersona ‘Muzi Betti’ didi(Pg), che è partito lo scorso anno in primavera, lo sta dimostrando.Grazie al buon cuore edisponibilità di un privato che ha garantito la copertura economica del progetto, ideato e promosso dal Comune attraverso il servizio stampa e i servizi sociali, gli anziani e gli ospiti possono leggere, sette giorni su sette, festivi compresi, alcuni quotidiani in un angolo dedicato propriolettura dove si trova anche una libreria.