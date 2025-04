Ilgiorno.it - Solleva dubbi la grande pista ciclabile

La realizzazione dellaprevista dal progetto "Cambio Radiale 15", parte del Biciplan di Città Metropolitana finanziato con fondi del Pnrr, finisce al centro del dibattito politico a Nerviano. La Lega ha infatti presentato un’interpellanza, che verrà discussa nel prossimo Consiglio Comunale, perre una serie di perplessità legate all’impatto dell’opera, in particolare lungo la Statale del Sempione, via Milano e le vie limitrofe. Secondo il gruppo consiliare, l’amministrazione comunale ha finora illustrato l’iniziativa in termini entusiastici, senza però fornire informazioni sulle possibili criticità che l’intervento potrebbe comportare in una delle aree più sensibili del territorio cittadino. Tra i principali nodi evidenziati, la perdita di almeno 35 parcheggi, con il rischio che il numero possa aumentare.