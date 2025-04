Ilgiorno.it - Morì dopo intervento dal dentista. Chiesto rinvio a giudizio per tre

il 30 giugno 2023 al Civile di Bresciaessersi sottoposto a unchirurgico di implantologia in uno studio dentistico di Brescia. Ora per il titolare del centro, per un collaboratore e un anestesista la procura hail. Si parla della tragica fine toccata in sorte a Luigi Floretta, 45enne tecnico della Rai di Bolzano. Ieri si è aperta l’udienza preliminare per Saverio Ferrari Parabita, Nadia Singarella e Jose Luis Zulueta, imputati di omicidio colposo in concorso. Stando all’accusa, le cui conclusioni sono state condivise dalla parte civile - solo il padre della vittima si è costituito - Floretta fu stroncato da un arresto cardiaco provocato da una somministrazione eccessiva di anestetico (lidocaina e articaina). Stando alla difesa, invece, che hail non luogo a procedere, gli imputati sono innocenti, l’evento fu imprevedibile e tutte le procedure da attuare furono rispettate.