Quotidiano.net - Sfida digitale. Una piattaforma per le imprese

Leggi su Quotidiano.net

L’innovazione che abbraccia il design è una tendenza che parla della necessità di andare oltre alla pura estetica per inglobare anche l’idea di funzionalità. Il bello che si fa smart. L’artigianalità italiana è fatta soprattutto di piccole e medieche, spesso, faticano a innovare. Le applicazioni digitali innovative e le nuove tecnologie sono però indispensabili perché "permettono alle aziende di affrontare le nuove sfide dell’industria del futuro anche nel mondo del design", secondo Silvia Borelli, responsabile Sales Strategic Accounts Nord Ovest di TIM Enterprise. "TIM Enterprise, comeICT – prosegue Silvia Borelli –, offre soluzioni innovative per la trasformazionedelle, mettendo a disposizione connettività avanzata tramite reti a bassa latenza in fibra e 5G, Data center, cloud, Intelligenza Artificiale, Edge Computing, IoT e AR/VR.