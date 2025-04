Lanazione.it - Il Vinitaly cancella (per ora) le paure. Spettro dazi, ma bilancio positivo

Va in archivio l’edizione del timore deie della fiducia confermata dagli operatori, dei grandi numeri e degli scenari sempre più rilevanti legati all’enoturismo.è stata come al solito una grande kermesse con al centro anche nuove e interessanti proposte. Ecco alcune voci legate al territorio senese. Giovanni Manetti, presidente Consorzio Vino Chianti Classico - "Abbiamo una forte riconoscibilità, difficilmente chi ama il Chianti classico si orienterà su altri prodotti: con gli importatori abbiamo ragionato che con sacrifici reciproci possiamo gestire la situazione. La nostra forza è l’unicità che può dare solo il nostro territorio". Fabrizio Bindocci, presidente Consorzio Vino Brunello di Montalcino - "Abbiamo voluto presentare proprio alil grande lavoro svolto sulla nuova mappa dei vigneti, un supporto di grande valore per i nostri produttori.