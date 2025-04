Ilrestodelcarlino.it - Cavalleria rusticana e Pagliacci inaugurano la stagione lirica del Galli

È tempo di opera al Teatro. La nuovaparte questo fine settimana condi Pietro Mascagni in accoppiata adi Ruggero Leoncavallo. Le opere saranno in scena domani alle 20 e in replica domenica alle 15,30. Si tratta di un dittico che ormai è diventato un classico. I due capolavori del verismo italiano verranno proposti in un nuovo allestimento presentato da una coproduzione internazionale che, insieme al Teatro, coinvolge il Teatro Comunale di Modena, la Fondazione Teatri di Piacenza, il Teatro dell’Opera di Sofia. La regia è affidata a Plamen Kartaloff, la scenografia a Giacomo Andrico. Sul palco ci sarà un cast affermato che vedrà – tra gli altri – Teresa Romano, Daniela Schillaci, Fabián Veloz, Sung-Kyu Park. Sul podio dell’orchestra dell’Emilia Romagna ’Arturo Toscanini’ salirà il direttore Aldo Sisillo.