A Montecarlo Carlos Alcaraz cambia strategia ma non orologio

Carlos Alcaraz ha lanciato un messaggio potente ieri sulla terra rossa di Montecarlo: dopo un avvio di partita incerto contro il suo primo rivale, l’argentino Francisco Cerundolo, il campione spagnolo ha ritrovato il suo gioco, vincendo 3-6, 6-0, 6-1, in una rimonta clamorosa che ha lasciato l'avversario senza possibilità di recupero. Alcaraz ha infatti dimostrato una determinazione e un'agilità impressionanti, conquistando il match con 21 punti di vantaggio e dimostrando che, quando è al top della forma, il suo gioco è inarrestabile. Nonostante gli errori (31 per parte), è stato proprio il giovane spagnolo a saper capitalizzare al meglio i momenti decisivi, portando a casa la sua prima vittoria in carriera a Montecarlo e allungando a 82 la striscia di match di debutto vinti sulla terra battuta. Gqitalia.it - A Montecarlo Carlos Alcaraz cambia strategia, ma non orologio Leggi su Gqitalia.it ha lanciato un messaggio potente ieri sulla terra rossa di: dopo un avvio di partita incerto contro il suo primo rivale, l’argentino Francisco Cerundolo, il campione spagnolo ha ritrovato il suo gioco, vincendo 3-6, 6-0, 6-1, in una rimonta clamorosa che ha lasciato l'avversario senza possibilità di recupero.ha infatti dimostrato una determinazione e un'agilità impressionanti, conquistando il match con 21 punti di vantaggio e dimostrando che, quando è al top della forma, il suo gioco è inarrestabile. Nonostante gli errori (31 per parte), è stato proprio il giovane spagnolo a saper capitalizzare al meglio i momenti decisivi, portando a casa la sua prima vittoria in carriera ae allungando a 82 la striscia di match di debutto vinti sulla terra battuta.

Atp Montecarlo, i risultati di oggi: Alcaraz agli ottavi, eliminato Djokovic. Alcaraz, a Montecarlo debutto con brivido: va sotto con Cerundolo, poi lo strapazza al terzo. Live Francisco Cerúndolo - Carlos Alcaraz - ATP, Monte Carlo: Punteggi & Highlights Tennis - 09/04/2025. Carlos Alcaraz rimonta Cerundolo e vince il primo match a Montecarlo. ATP Montecarlo, Carlos Alcaraz: "Vincere la prima partita qui è stato un sollievo. Ora voglio andare lontano". Carlos Alcaraz non si separa più dal suo nuovo Rolex da 70.000 euro, uno splendido Day-Date che conosciamo molto bene. Ne parlano su altre fonti

Alcaraz, a Montecarlo debutto con brivido: va sotto con Cerundolo, poi lo strapazza al terzo - Perso il primo set 6-3, lo spagnolo numero 3 del mondo infila un parziale di dodici giochi contro uno e liquida l'argentino 6-0 6-1 ... (gazzetta.it)

ATP Montecarlo, Carlos Alcaraz: “Vincere la prima partita qui è stato un sollievo. Ora voglio andare lontano” - Tennis - Interviste | Quella di oggi rappresenta la prima vittoria della carriera nel 1000 monegasco per lo spagnolo che in conferenza stampa non ha nascosto la sua felicità. Agli ottavi lo attende ad ... (ubitennis.com)

Carlos Alcaraz concede un set e poi domina Francisco Cerundolo a Montecarlo - Carlos Alcaraz ha conquistato il successo nel suo esordio nel Masters1000 di Montecarlo. Sulla terra rossa del Principato, il n.3 del mondo ha sconfitto ... (oasport.it)