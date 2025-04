Ilgiorno.it - Vietato essere bambini a Olginate. Pallone bandito nella piazza

Le malelingue dicono ormai in paese è, altri sostengono che era ora che il sindaco prendesse posizione contro i maleducati, di sicuro fa discutere il cartello espostocentralissimaGaribaldi in cui si minacciano sanzionai salatissime contro chi gioca a. "La quiete e il decoro sono diritto di tutti - ammonisce il cartello - Sono vietati gli schiamazzi, il gioco dele i giochi rumorosi in genere. I trasgressori saranno puniti con sanzioni amministrative da 100 a 600 euro". Un provvedimento necessario secondo il sindaco Marco Passoni che spiega distato sollecitato dai residenti instanchi di dover assistere controvoglia a partitelle accesissime con dribbling ad auto e pedoni di giorno e pallonate ai lampioni di notte. Chi ha provato a lamentarsi è stato mandato a quel paese perché a sfidarsi, soprattutto di sera, non sono ima ragazzi che potrebbero andarsene a giocare altrove senza dare fastidio a nessuno.