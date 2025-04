Lanazione.it - "Appello alle istituzioni. Serve un presidio fisso. Seguita una dipendente"

Leggi su Lanazione.it

"Cosa succede nel centro storico? C’è una situazione insostenibile". Netto Giovanni Carli, titolare di numerose attività a Siena, anche La Favorita in piazza Matteotti e un altro paio in piazza Gramsci. Dunque proprio nel triangolo che, insieme a Camollia, è diventato la ’casa’ di un gruppetto (o forse più) di giovani che hanno spezzato la tranquillità di due zone finora salotto buono della città. A due passi, per di più, da palazzo di giustizia. "Chiediamoautorità, alla questura, di cercare di rimediare a questa situazione – prosegue l’imprenditore –, ripeto che è insostenibile per attività come le nostre che sono indifese. Abbiamo dipendenti che, per via della sicurezza, stanno cercando alternative. L’altro giorno per l’ennesima volta sono stati allontanati i ragazzi dal locale. Dopo la chiusura hanno seguito fino al parcheggio una