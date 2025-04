Quotidiano.net - Il falegname contemporaneo?. Cresce tra libri e laboratori

Il4.0?tra, sulla spinta di passione e manualità. "Fare iloggi significa anche sapere la matematica e utilizzare le nuove tecnologie. Dobbiamo rendere il settore attrattivo per i giovani, non solo dal punto di vista economico, ma anche culturale. Bisogna far capire anche ai genitori che la manualità e la passione sono valori importanti". Mauro Sangalli, presidente Casartigiani Lombardia – protagonista oggi nell’ambito dell’evento di QN Distretti –, spiega che tra le sfide del settore del legno arredo, quello della formazione è una delle più stringenti: "I dati di Unioncamere indicano che tra il 2024 e il 2028 serviranno almeno 22 mila nuovi addetti, tra falegnami, attrezzisti e operatori di macchinari. Per questo la sfida principale è attrarre i giovani".