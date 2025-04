La perla il Museo Byron | Unita un’esigenza a un sogno | ora è realtà

Byron ha un Museo tutto suo e sarà al centro della visita della famiglia reale inglese a Ravenna. In particolare, sarà la regina Camilla, la moglie di re Carlo, a visitarlo. Il Museo Byron è contenuto all'interno di Palazzo Guiccioli, una dimora la cui iniziale costruzione risale al 1500 da parte di una famiglia di tessutai lodigiani, gli Osio, poi passata di mano alla famiglia Gamba, successivamente all'esercito del Regno d'Italia e poi all'amministrazione comunale. Il declino lo aveva ridotto in condizioni deplorevoli sino a quando la Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, guidata prima da Lanfranco Gualtieri poi da Ernesto Giuseppe Alfieri e ora da Mirella Falconi Mazzotti, ne ha deciso l'acquisto. Il Palazzo è noto per essere stato residenza di George Byron e di Teresa Gamba – moglie di Alessandro Guiccioli, ma legata sentimentalmente al poeta inglese - nonché luogo d'elezione dei moti risorgimentali ravennati.

