ATP Montecarlo 2025 oggi in tv 10 aprile | orari ordine di gioco programma streaming

oggi, giovedì 10 aprile, andrà in scena la quinta giornata di incontri del Masters1000 di Montecarlo. Sulla terra rossa del Coutry Club del Principato andranno in scena tutti gli ottavi di finale e l’interesse in casa italiana non manca visto il derby tra Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti.Il romano e il toscano, dunque, si giocheranno l’accesso ai quarti di finale del celebre torneo monegasco e la sfida è decisamente interessante dal momento che i due non si sono mai incrociati sulla terra rossa. I due precedenti sono stati, infatti, su superficie diverse: nel 2022 a Napoli si parla di sintetico outdoor e prevalse Musetti, mentre sull’erba di Stoccarda del 2024 vinse Berrettini. Vedremo cosa accadrà.Interesse ci sarà poi attorno a quello che farà Carlos Alcaraz che ieri ha vinto il suo primo match della carriera a Montecarlo, sconfiggendo in rimonta Francisco Cerundolo. Oasport.it - ATP Montecarlo 2025 oggi in tv (10 aprile): orari, ordine di gioco, programma, streaming Leggi su Oasport.it , giovedì 10, andrà in scena la quinta giornata di incontri del Masters1000 di. Sulla terra rossa del Coutry Club del Principato andranno in scena tutti gli ottavi di finale e l’interesse in casa italiana non manca visto il derby tra Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti.Il romano e il toscano, dunque, si giocheranno l’accesso ai quarti di finale del celebre torneo monegasco e la sfida è decisamente interessante dal momento che i due non si sono mai incrociati sulla terra rossa. I due precedenti sono stati, infatti, su superficie diverse: nel 2022 a Napoli si parla di sintetico outdoor e prevalse Musetti, mentre sull’erba di Stoccarda del 2024 vinse Berrettini. Vedremo cosa accadrà.Interesse ci sarà poi attorno a quello che farà Carlos Alcaraz che ieri ha vinto il suo primo match della carriera a, sconfiggendo in rimonta Francisco Cerundolo.

