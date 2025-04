La piazza di Conte è un copione già visto e l’Europa non avrà pace

Conte ha dato voce a un diffuso malessere: tanti cittadini hanno potuto esprimere preoccupazioni legittime per i diritti civili e sociali, oggi minacciati da guerre e crisi economiche globali. Tuttavia, queste ansie – per quanto sincere – sono apparse scollegate dalle reali cause che le alimentano. È un copione già visto: piazze nate da istanze nobili che finiscono per rafforzare visioni politiche contrarie agli interessi dei cittadini stessi. Stupisce che un ex premier, adotti oggi posizioni tanto distanti dal senso di responsabilità che il Contesto internazionale impone. Conte attacca l’Ue, ma omette un dato cruciale: molte delle sue debolezze derivano dall’assenza di una difesa comune all’altezza di una grande economia, bloccata proprio da quei sovranismi interni spesso affini al putinismo e al trumpismo. Quotidiano.net - La piazza di Conte è un copione già visto e l’Europa non avrà pace Leggi su Quotidiano.net Bonanni La manifestazione promossa dall’ex presidente del Consiglio Giuseppeha dato voce a un diffuso malessere: tanti cittadini hanno potuto esprimere preoccupazioni legittime per i diritti civili e sociali, oggi minacciati da guerre e crisi economiche globali. Tuttavia, queste ansie – per quanto sincere – sono apparse scollegate dalle reali cause che le alimentano. È ungià: piazze nate da istanze nobili che finiscono per rafforzare visioni politiche contrarie agli interessi dei cittadini stessi. Stupisce che un ex premier, adotti oggi posizioni tanto distanti dal senso di responsabilità che ilsto internazionale impone.attacca l’Ue, ma omette un dato cruciale: molte delle sue debolezze derivano dall’assenza di una difesa comune all’altezza di una grande economia, bloccata proprio da quei sovranismi interni spesso affini al putinismo e al trumpismo.

La piazza di Conte manda in tilt i dem. De Luca aderisce, dilemma Schlein - Alla fine, tra i progressisti, è ancora valido l'adagio nannimorettiano. Non il «D'Alema dì una cosa di sinistra» di Aprile, ma il «mi si nota di più se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo pe ... (msn.com)

Riarmo, Conte: “Le piazze non finiscono qui, faremo altre iniziative, primo passo per l’alternativa” - Il leader del M5s a Genova per ricordare il maestro Guido Alpa, torna sulle piazze del fine settimana (“Ciascuno può promuovere un’iniziativa, ci ... (msn.com)

CONTE: PD IN PIAZZA? - Parlando della piazza contro il riarmo di ieri a Roma, il presidente del M5S Giuseppe Conte, intervistato dal Corriere della Sera, ha sottolineato che ... (9colonne.it)