Ismaele | processo bis ad Ambera | Va confermata la condanna

"Non cerco vendetta, cerco giustizia". E’ stata la dichiarazione Debora Lulli, mamma di, il 17enne ucciso il 19 luglio di 10 anni fa a Sant’Angelo in Vado. La donna ha parlato con i giornalisti fuori dall’aula della corte di appello di Ancona in cui ieri si è svolta la discussione deldi secondo grado per l’omicidio del ragazzo nei confronti diSaliji, ora 29enne che vive e lavora a Pesaro in uno studio dentistico. Ilè a carico della ragazza che inviò aun messaggio in cui gli dava appuntamento a una fermata dell’autobus fuori dal paese di Sant’Angelo in Vado. Di fatto era una trappola perché lo consegnò nelle mani di Igli Meta, il suo fidanzato dell’epoca e dell’amico Marjo Mema che, dopo averlo condotto in un bosco, lo legarono a una croce e lo uccisero, dopo avergli inflitto crudeli torture.