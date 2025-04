Lanazione.it - Una Spa sotto la Calza. Sauna e camere vip. Un centro benessere nel vecchio convitto

di Antonio PassaneseFIRENZEUnnell’anticodella, a Porta Romana, con idromassaggio,, hammam, piscine eannesse per gli ospiti. La Spa, da quello che è dato sapere anche in base ai progetti depositati in Soprintendenza, sorgerà nei due livelli interratti dell’ex convento, quelli, per intendersi, realizzati in occasione del Giubileo del 2000 e non oggetto di vincolo. I piani superiori – che, prima della vendita da parte della Curia alla Domus Rex, ospitavano le celle dei sacerdoti di passaggio o in pensione – invece non saranno stravolti: sono stati infatti autorizzati solo piccoli aggiustamenti e rimarranno così come quando erano adibiti a foresteria. Da piazza Pitti si fa sapere che il progetto del ’nuovo’di piazza della"è stato autorizzato per la destinazione ricettiva", ma con il blocco deciso dal Comune alle nuove strutture per turisti instorico, il percorso della Domus Rex si fa sempre più tortuoso.