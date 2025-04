I reati in discesa del 5 per cento Il questore si dice soddisfatto

reati (almeno quelli denunciati) nel Bresciano appaiono in diminuzione. In un anno - dal 1° aprile 2024 al 31 marzo 2015 - sono calati del 5%, passando da 45.486 a 43.169. È quanto è emerso ieri in occasione di un bilancio tracciato dal questore, Eugenio Spina, per il 173esimo della polizia di Stato, che oggi sarà in festa al teatro Grande. Calano (di poco) i furti in casa (da 4791 a 4637), scendono (di parecchio) le rapine (da 618 a 434, quasi il 30%), le violenze sessuali (da 149 a 123, -17,45%), i reati informatici (da 1.277 a 746, - 41,58%). "Un dato che ci consente di dare un giudizio positivo ai nostri numerosi sforzi di contrasto" sottolinea il numero uno dei poliziotti bresciani, ieri insieme ai colleghi dirigenti di settore.

