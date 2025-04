La Via della Seta contemporanea I Medici in dialogo con la tecnologia

Medici e il dialogo sulla tecnologia - Rendere straordinario l’ordinario“. Un viaggio affascinante attraverso la contemporanea “Via della Seta“, nella quale arte, moda, design e innovazione cinesi s’incontrano con il genio artistico italiano della Firenze dei Medici. Quest’evento di rilevanza internazionale è realizzato nella cornice del Shenzhen-Milan Cultural Design Week, ed è promosso dalla Hui Foundation in collaborazione con la Shenzhen Industrial Design Professional Association e il Distretto di Longhua. La mostra, prodotta da YNT Museum, trasforma gli spazi del Complesso di San Vittore e Dei Quaranta Martiri nel quartiere Corvetto in una dimensione cyberonirica, dove passato e futuro convergono. Ilgiorno.it - La Via della Seta contemporanea. I Medici in dialogo con la tecnologia Leggi su Ilgiorno.it "Gli apostoli dei dipinti settecenteschi sono gli influencer di oggi?". É un tema su cui riflettere spiega il curatore Giacomo Santucci che apre la mostra “Il Gusto deie ilsulla- Rendere straordinario l’ordinario“. Un viaggio affascinante attraverso la“Via“, nella quale arte, moda, design e innovazione cinesi s’incontrano con il genio artistico italianoFirenze dei. Quest’evento di rilevanza internazionale è realizzato nella cornice del Shenzhen-Milan Cultural Design Week, ed è promosso dalla Hui Foundation in collaborazione con la Shenzhen Industrial Design Professional Association e il Distretto di Longhua. La mostra, prodotta da YNT Museum, trasforma gli spazi del Complesso di San Vittore e Dei Quaranta Martiri nel quartiere Corvetto in una dimensione cyberonirica, dove passato e futuro convergono.

