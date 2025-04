Ilgiorno.it - Motori e solidarietà:. Rachele Somaschini si racconta in via Italia

Leggi su Ilgiorno.it

Una grande storia di sport, passione e determinazione e un importante progetto di. Un appuntamento imperdibile per gli amanti dei. Oggi alle 21.15 nella Sala della Cultura di viaa Vedano incontro con la pilota di rally, che presenterà il suo libro “Correre per un respiro“ e il progetto solidale omonimo che porta avanti dal 2016 per sostenere le attività della Fondazione ricerca sulla fibrosi cistica. Sarà un’occasione per conoscere da vicino una protagonista del motorsportno e internazionale, 4 volte campionessana di rally femminile. L’iniziativa è promossa dalla Scuderia Ferrari Club Vedano al Lambro.