Area della stazione. Interessate al recupero quattro associazioni.

Sonolepronte a sedersi al tavoloco-programmazione con l’amministrazione comunale per capire con quali contenuti riempire gli spazi nell’ferroviaria, che si parli dell’dell’ex magazzino merci Rfi dove si sta già realizzando la velo, oppure dell’ex deposito biciclette di piazza Butti. È già stata fissata per lunedì la prima riunione del tavolo di lavoro: alla chiamata hanno infine risposto Ciclo Officina Popolare, Il Grappolo, Fondazione Somaschi e Officina Casona Scs che lavoreranno con l’amministrazione per comporre il mosaico delle realtà da insediare in queste strutture. "Nel lavoro di riqualificazionezonaferroviaria, l’edificio dell’ex magazzino merci gioca un ruolo strategico – aveva spiegato il sindaco Lorenzo Radice –.