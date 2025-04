Ilgiorno.it - Sos baby gang e bullismo: il contributo bresciano alla nuova legge

Ha regia bresciana lasulleapprovata ieri mattina dal Consiglio regionale della Lombardia, mirata a contenere un fenomeno che è sempre più evidente e preoccupante, anche nel territorio regionale. È la prima in Italia. A presentarla è stato il consigliere regionale Floriano Massardi, mentre il primo firmatario è Alessandro Corbetta. Quella approvata ieri è una importante modificaregionale del 2017, che prevedeva campo di azione nei confronti dele del cybere che ora diventa molto più ampia, con più possibilità intervento e, soprattutto, di prevenzione. Prevede un fondo da 450mila euro messo in campo per contrastare l’emergenza dellee dei gruppi giovanili dediti ad attività illegali. La Regione, con la modifica e con la cifra stanziata, vuole porre l’attenzione sul fenomeno della criminalità minorile.