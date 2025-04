Oasport.it - MotoGP, GP Qatar 2025 su TV8: orari in chiaro fine settimana, qualifiche e gara

Leggi su Oasport.it

Il Gran Premio deldiavrà luogo domenica 13 aprile. Ovviamente, la competizione vera e propria sarà preceduta dalla Sprint Race, che si terrà sabato 12 aprile. Ladimezzata sarà prerogativa esclusiva della classe regina. Le categorie formative Moto2 e Moto3 avranno invece solo il GP canonico.Il Lusail International Circuit è stato costruito a tempo di record nei dintorni di Doha nel 2004, anno in cui è entrato in calendario. Nel 2022, l’autodromo è stato oggetto di un notevole ammodernamento per rispondere alle elevate esigenze della F1. Il layout, tuttavia, non è cambiato.I tratti caratteristici sono il lunghissimo rettilineo, dove si raggiungono i 360 km/h e lo spettacolare tratto misto-veloce. Nel 2024, inJorge Martin vinse la Sprint, mentre Francesco Bagnaia si impose nel Gran Premio.