Ilgiorno.it - "Al parco i nomi dei tre ragazzi uccisi"

Leggi su Ilgiorno.it

La richiesta di intitolare i giardinetti del Castello Litta alla memoria di Sergio Ramelli, lo studente del Fronte della Gioventù aggredito nel marzo 1975 da esponenti di Avanguardia Operia e morto dopo giorni, era stata respinta dal Consiglio comunale. Ma Fratelli d’Italia non si dà per vinto. E così la consigliera Elena Nai ripresenta una nuova mozione, come sfondo ancora l’odio politico. E la richiesta non arriva in modo causale: è stata infatti presentata all’indomani dell’aggressione a Roberto Buzzi, studente di Scienze politiche dell’Ateneo di Pavia, rappresentante di Azione Universitaria, che ha legato l’accaduto alla propria attività politica. "Roberto è un militante di FdI – spiega Nai, già sindaco del centro lomellino – Quindi abbiamo deciso di presentare questa mozione come fermo “no“ a ogni forma di violenza in nome dell’odio politico".