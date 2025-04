Ilgiorno.it - Centro sportivo. Verifiche concluse il chiosco è regolare

Dopo l’interrogazione presentata dal gruppo consiliare di minoranza “Canegrate nel Cuore“, l’Amministrazione comunale ha fornito chiarimenti ufficiali in merito alla struttura adibita aall’interno deldi via Terni, confermando la regolarità dell’intervento sia dal punto di vista urbanistico sia sanitario. Il manufatto, realizzato a servizio del bar già esistente, è stato oggetto di un’istanza corredata da un progetto tecnico dettagliato e da tutta la documentazione necessaria, come richiesto dalla normativa. In base alla convenzione in essere, l’Asd Calcio Canegrate – gestore dell’impianto – ha facoltà di eseguire interventi di manutenzione ordinaria e può proporre opere di manutenzione straordinaria, previo parere degli uffici comunali competenti. Sebbene non sia previsto un vero e proprio titolo abilitativo da parte del Comune, la proposta è stata attentamente esaminata dall’Ufficio Edilizia Pubblica, tenendo conto del miglioramento complessivo apportato alla struttura sportiva.