Gli outfit Due icone di stile | British classico per lui E i cappelli nel look di lei

di Maddalena De Franchis "Nessuno li ha visti arrivare": è così che si potrebbe riassumere l'evoluzione del look degli attuali sovrani d'Inghilterra. Ciò è particolarmente vero per la regina Camilla, passata dall'etichetta di 'frumpy' (letteralmente, 'sciatta', l'epiteto più ricorrente che la stampa britannica le riservava negli anni Novanta) all'essere recentemente inclusa, dal quotidiano The Telegraph, tra le donne meglio vestite al mondo. Antonella De Iorio, cos'è successo, in poco più di due decenni? "In realtà, fin da giovane re Carlo ha rispecchiato alla perfezione lo stile 'British', impostato su sobrietà, bon ton e un'indubbia eleganza. È fedele ad alcuni marchi artigianali inglesi e i suoi completi sartoriali arrivano da Savile Row, la prestigiosa 'via dei sarti' di Londra. Il look della regina Camilla, invece, si è evoluto nel tempo".

