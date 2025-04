A Scandiano Emozioni con il circo contemporaneo

Scandiano "L'uomo calamita", spettacolo di circo contemporaneo di Giacomo Costantini, con Uomo Calamita, Wu Ming 2, Cirro. L'11 settembre 1940 il capo della polizia ordina il controllo di tutti i carrozzoni, circhi e carovane affinché "vengano rastrellati e concentrati sotto rigorosa vigilanza". L'Uomo Calamita e altri fenomeni da baraccone si ritrovano così senza tendone, lavoro e ricercati dalla polizia. Lena – bimba di 8 anni – si ritrova senza il suo supereroe preferito e senza lo spettacolo che attendeva dall'anno prima. Per sfuggire alla persecuzione, i circensi sono costretti a darsi alla macchia ma, con l'aiuto di Lena, useranno poteri e astuzia per combattere il nazifascismo.

