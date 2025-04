Ilgiorno.it - Fermata negata ma neppure pensata

Moroni La settimana scorsa abbiamo vissuto l’ennesima giornata di treni in tilt. Usciti dal lavoro verso le 18, tornare a casa è diventata una vera impresa: tutti i treni per Parabiago risultavano cancellati, senza alcuna indicazione utile su alternative o tempistiche. L’unica possibilità era salire sui diretti regionali, che però (inspiegabilmente) fermavano solo a Legnano. Nessunastraordinaria prevista per Parabiago o altre stazioni intermedie, come se il disagio fosse un dettaglio secondario. Risultato? Tutti costretti a scendere a Legnano, chiamare qualcuno per farsi venire a prendere, tornare a Parabiago a recuperare l’auto parcheggiata, e poi ( finalmente) rientrare a casa. Un percorso a ostacoli che ha generato traffico, inquinamento, stress e una quantità di disagio difficile da quantificare, ma che si è fatta sentire forte e chiara.